«Там [на левом берегу Днепра] невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно, — передает газета слова одного из украинских бойцов по имени Алексей. — Это даже не борьба за выживание. Эта миссия — самоубийство».
Военные также опровергли заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра и создать несколько опорных пунктов. Бойцы назвали эти сведения преувеличенными. Причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, по словам солдат, являются плохая подготовка и материально-техническое обеспечение украинских военнослужащих.
Согласно The New York Times, Генштаб ВСУ пока не комментирует обвинения военных.
Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.