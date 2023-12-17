Мадуро высоко оценил результаты переговоров по территориальному спору с Гайаной

«14 декабря войдет в историю боливарианской дипломатии мира как день триумфа правды Венесуэлы перед Латинской Америкой и странами Карибского бассейна, день триумфа нашей правды, нашего дипломатического потенциала», — заявил в субботу Мадуро на встрече с высшим командованием вооруженных сил Венесуэлы, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Television.
«Нам удалось укрепить мир и внутреннюю безопасность, монолитный союз боливарианских вооруженных сил, который во все времена преодолевает любые трудности», — указал Мадуро.
В совместной декларации по итогам переговоров Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира, не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо, решать многолетний территориальный спор в соответствии с международным правом.