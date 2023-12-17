Мадуро высоко оценил результаты переговоров по территориальному спору с Гайаной

В совместной декларации по итогам переговоров Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира, не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо, решать многолетний территориальный спор в соответствии с международным правом.