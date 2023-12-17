Выдвижение кандидатов в депутаты начинается в Беларуси

По законодательству, гражданин не может быть выдвинут кандидатом в депутаты, если он признан судом недееспособным, отбывает по приговору суда наказания в местах лишения свободы, имеет гражданство другого государства или документы иностранных государств, которые предоставляют ему права на льготы и преимущества по политическими, религиозными взглядам или национальной принадлежностью.