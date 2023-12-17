Выдвижение кандидатов в депутаты начинается в Беларуси

Завершится он 15 января 2024 года.
В феврале в стране впервые в Беларуси пройдет единый день голосования — 25 февраля будут выбирать депутатов в нижнюю палату белорусского парламента, а также в местные советы.
Выдвигать своих кандидатов в депутаты будут иметь право зарегистрированные в стране четыре политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы.
После окончания периода выдвижения начнется регистрация кандидатов в депутаты. Она пройдет с 16 января по 30 января. Кандидатов будут регистрировать различного уровня комиссии, в том числе окружные, районные и городские.
Предвыборная агитация в Беларуси начнется 31 января и завершится 24 февраля 2024 года (включительно).
На выборах, как и ранее, в стране предусмотрено проведения досрочного голосования. Первый его день всегда припадает на вторник, завершается досрочное голосование в субботу. В этот период не запрещена агитация.
Планируется, что будет избрано 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.
Кого могут выдвинуть
По законодательству, гражданин не может быть выдвинут кандидатом в депутаты, если он признан судом недееспособным, отбывает по приговору суда наказания в местах лишения свободы, имеет гражданство другого государства или документы иностранных государств, которые предоставляют ему права на льготы и преимущества по политическими, религиозными взглядам или национальной принадлежностью.
Также гражданин не сможет претендовать на статус депутата парламента, если в отношении него имеется вступивший в силу обвинительный приговор суда.
Кандидатом в депутаты нижней палаты парламента может быть выдвинут гражданин Беларуси старше 21 года, который постоянно проживает в стране.
Кандидатом в депутаты местных советов депутатов может быть выдвинут гражданин Беларуси старше 18 лет, проживающий или работающий на территории местного Совета депутатов.
Кандидатами в депутаты местных советов депутатов также могут быть выдвинуты граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории Беларуси.