Как будут возрождать Qarmet, рассказали первому вице-премьеру

На встрече с новым руководством Скляр напомнил о высокой оценке процессу возвращения Карагандинского металлургического комбината государству, которую дал президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии «Алтын сапа» и «Парыз».
«Глава государства дал четко понять о степени ответственности как Qarmet, так и Правительства за дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы совместно изучаем самые оптимальные пути развития», — сообщил Скляр.
Правительственная делегация спустилась в шахту имени Кузембаева, чтобы ознакомиться с новой системой подземного позиционирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах.
«С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это даёт возможность правильно оценить ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры», — говорится в сообщении.
Руководство Qarmet пожаловалась на проблемы в техническом оснащении шахт и комбината. Новые инвесторы также рассказали о перспективах внедрения современных производственных технологий.
Роман Скляр еще раз напомнил о высоком доверии со стороны государства и поручил сделать все для повышения стандартов промышленной безопасности на шахтах и предприятиях комбината.