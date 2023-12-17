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Как будут возрождать Qarmet, рассказали первому вице-премьеру

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. Планами по возрождению Qarmet представили в Карагандинской области первому вице-премьеру Роману Скляру, сообщили в пресс-службе правительства.
Источник: Sputnik.kz

На встрече с новым руководством Скляр напомнил о высокой оценке процессу возвращения Карагандинского металлургического комбината государству, которую дал президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии «Алтын сапа» и «Парыз».

«Глава государства дал четко понять о степени ответственности как Qarmet, так и Правительства за дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы совместно изучаем самые оптимальные пути развития», — сообщил Скляр.

Правительственная делегация спустилась в шахту имени Кузембаева, чтобы ознакомиться с новой системой подземного позиционирования и радиосвязи, которую планируют внедрять на всех объектах.

«С помощью системы диспетчер наблюдает за местоположением и передвижением персонала внутри шахты. Это даёт возможность правильно оценить ситуацию и в случае необходимости предпринять необходимые меры», — говорится в сообщении.

Руководство Qarmet пожаловалась на проблемы в техническом оснащении шахт и комбината. Новые инвесторы также рассказали о перспективах внедрения современных производственных технологий.

Роман Скляр еще раз напомнил о высоком доверии со стороны государства и поручил сделать все для повышения стандартов промышленной безопасности на шахтах и предприятиях комбината.

экономика
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