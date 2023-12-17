Минобороны сообщило об установке в шахту стратегической ракеты «Ярс»

Минобороны также опубликовало кадры транспортировки ракеты и подготовки к погрузке ее в шахту. Планируется, что переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс «Ярс» завершится в 2025 году, говорил накануне командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».