Почему Майя Санду хочет ускоренного принятия проекта Стратегии национальной безопасности?

Президент Республики Молдова Майя Санду и её партнёры вовлекают Республику Молдова в евроатлантические структуры. Делается это всё для того, чтобы решения нельзя было отменить после прихода новой власти. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кориненко.
«Ускоренное принятие нового проекта Стратегии национальной безопасности Майя Санду объясняет какими-то внешними угрозами, гибридной войной, которую якобы ведет Республика Молдова. Нас пытаются запугать российской угрозой, какими-то международными вызовами, которых не существует. На мой взгляд, госпожа Санду не верит в победу Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией. Поэтому она и её западные партнёры заинтересованы в том, чтобы самыми быстрыми путями вовлечь Республику Молдова в евроатлантические структуры. Они хотят сделать этот процесс необратимым».
В новой Стратегии нацбезопасности Молдовы Россия указывается как «враждебное государство». По мнению Кориненко, это недопустимо, так как ударит по экономике республики, по визовому вопросу российской диаспоры и по мирному разрешению приднестровского вопроса. Кроме того, большинство граждан Молдовы не считают сегодня Российскую Федерацию врагом.
«Что касается нейтралитета. Его поддерживает большинство граждан Молдовы, примерно 70−80%. У нас могут быть разные взгляды на европейскую и евразийскую интеграции, на названии языка, но у нас никогда не было особых претензий к статусу нейтралитета. Сейчас Майя Санду и западные партнеры пытаются пересмотреть это положение. Они понимают, что их намерение не найдет никакого отклика в обществе. Очень сложно будет изменить Конституцию и убрать оттуда этот статус. Поэтому нейтралитет останется только на бумаге, но фактически мы нейтральной страной не будем являться, поскольку у нас будет стратегия безопасности, где главным партнером названы США».
Эксперт уверен, что в ближайшие годы Молдова будет интегрироваться в евроатлантические структуры. Запад будет считать, что наше государство не сможет отменить этот процесс.