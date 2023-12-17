Почему Майя Санду хочет ускоренного принятия проекта Стратегии национальной безопасности?

«Что касается нейтралитета. Его поддерживает большинство граждан Молдовы, примерно 70−80%. У нас могут быть разные взгляды на европейскую и евразийскую интеграции, на названии языка, но у нас никогда не было особых претензий к статусу нейтралитета. Сейчас Майя Санду и западные партнеры пытаются пересмотреть это положение. Они понимают, что их намерение не найдет никакого отклика в обществе. Очень сложно будет изменить Конституцию и убрать оттуда этот статус. Поэтому нейтралитет останется только на бумаге, но фактически мы нейтральной страной не будем являться, поскольку у нас будет стратегия безопасности, где главным партнером названы США».