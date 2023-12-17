Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки — Минсельхоз

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает РИА Новости.
Более того, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, подчеркнул он.
«У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», — сказал он.
По словам министра, в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.
«Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки», — добавил глава ведомства.