Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки — Минсельхоз

«У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году», — сказал он.