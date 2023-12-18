В Румынии придумали, чем ответить на закрытие консульства в Ростове

В Румынии местный депутат предложил закрыть все российские представительства. Об этом сообщает «Газета.ру».
С таким предложением выступил депутат Джордж Симион. Подобное заявление он сделал после того, как в донской столице решили закрыть генконсульство Румынии.
Также Симион предложил объявить российского посла Валерия Кузьмина персоной нон-грата. Он считает, что Кузьмин участвует во внутренней политике Бухареста.
Напомним, в декабре стало известно, что российское правительство закроет генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону. Учреждение было открыто в донской столице в 2005 году, располагается здание на улице 7-я Линия.