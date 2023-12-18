Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественный характер отношений с Катаром

Глава государства отметил, что Катар, как и Беларусь, использует все возможности и ресурсы для содействия достижению мира и согласия в мире. «Доха сумела стать одной из основных площадок для урегулирования региональных кризисов и налаживания коммуникации между различными политическими силами», — говорится в поздравлении Эмиру Государства Катар.
Президент выразил благодарность за помощь, оказанную белорусским гражданам при эвакуации из Сектора Газа.
«Мы высоко ценим дружественный характер отношений с Катаром и стремимся к расширению взаимодействия по всем направлениям и поиску сфер общих интересов, — подчеркнул белорусский лидер. — Подтверждаю готовность Минска к укреплению сотрудничества с Дохой в политической, торгово-экономической, логистической, финансовой, инвестиционной и других отраслях и надеюсь на Вашу личную поддержку».
В поздравительном послании шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани Александр Лукашенко отметил успехи Катара в повышении благополучия граждан, устойчивом развитии страны и укреплении ее роли как важной региональной и международной площадки. «Беларусь поддерживает стремление Вашего государства к мирному урегулированию кризисов на Ближнем Востоке, а также к налаживанию эффективного диалога между разными странами глобальных Юга и Севера», — заметил Президент.