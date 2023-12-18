Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественный характер отношений с Катаром

Глава государства отметил, что Катар, как и Беларусь, использует все возможности и ресурсы для содействия достижению мира и согласия в мире. «Доха сумела стать одной из основных площадок для урегулирования региональных кризисов и налаживания коммуникации между различными политическими силами», — говорится в поздравлении Эмиру Государства Катар.