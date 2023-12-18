Приговор экс-депутату ЗС ПК Андрею Ищенко устоял в апелляционном суде

Приморский краевой суд оставил в силе приговор экс-депутату ЗС ПК и гендиректору ООО СК СЗ «Аврора-строй» Андрею Ищенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой объединенную пресс-службу судебной системы Приморья. Ранее защита добивалась отмены решения суда первой инстанции.
Против Андрея Ищенко было возбуждено два уголовных дела, по каждому из которых вынесены обвинительные приговоры — наказание путем их сложения составило 6,5 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Оба касаются строительства дома № 7 по ул. Сафонова. Обжалование поступило на первый и основной приговор, вынесенный в августе 2023 года (по ч.4 ст. 159 УК РФ). По нему Ищенко был осужден за мошенничество с денежными средствами дольщиков (общая сумма — 387 млн рулей) на шесть лет и получил штраф в 400 тысяч.
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 18.12.2023 приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного Ищенко А. С. — без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства.
Второй приговор за продажу дольщикам фактически нежилых помещений был вынесен в октябре 2023 года. Он прибавил шесть месяцев лишения свободы к предыдущему наказанию.
Напомним, что экс-депутат был задержан в апреле 2022 года.