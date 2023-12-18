Приговор экс-депутату ЗС ПК Андрею Ищенко устоял в апелляционном суде

Против Андрея Ищенко было возбуждено два уголовных дела, по каждому из которых вынесены обвинительные приговоры — наказание путем их сложения составило 6,5 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Оба касаются строительства дома № 7 по ул. Сафонова. Обжалование поступило на первый и основной приговор, вынесенный в августе 2023 года (по ч.4 ст. 159 УК РФ). По нему Ищенко был осужден за мошенничество с денежными средствами дольщиков (общая сумма — 387 млн рулей) на шесть лет и получил штраф в 400 тысяч.