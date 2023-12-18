В Молдове три мусорки станут нормой: муниципальные власти по всей стране обязали обеспечить раздельный сбор

Органы государственного управления будут обязаны создавать систему раздельного сбора мусора, по крайней мере, для отходов из бумаги, металла, пластика и стекла. Такое положение содержится в законопроекте Министерства окружающей среды, принятом парламентом в первом чтении, передает IPN.
Документ предлагает пересмотреть норму о разрешении деятельности по управлению отходами, в том числе путем выдачи экологических разрешений на платной основе, а также установить для коллективных систем требования по организации коллективного управления упаковочными отходами. Кроме того, в проект включены новые положения, которые устанавливают деятельность по коммерциализации и посредничеству в деятельности по переработке отходов для обеспечения отслеживаемости операций по управлению отходами с целью предотвращения образования заброшенных или неадекватно управляемых свалок.
Регламентируются и требования для разрешенных установок по сбору, хранению, утилизации и переработке отходов. Устанавливаются обязанности субъектов, вовлеченных в управлении отходами (производителей отходов, операторов установки по обращению с отходами), а также в случае прекращения деятельности по управлению отходами.
По данным Министерства окружающей среды, проект был разработан в результате необходимости совершенствования нормативной базы в этой области, особенно в контексте регулирования деятельности по обращению с отходами путем выдачи разрешений, уведомлений, регистрации и внедрения расширенной ответственности производителя.