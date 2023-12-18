В Молдове три мусорки станут нормой: муниципальные власти по всей стране обязали обеспечить раздельный сбор

Документ предлагает пересмотреть норму о разрешении деятельности по управлению отходами, в том числе путем выдачи экологических разрешений на платной основе, а также установить для коллективных систем требования по организации коллективного управления упаковочными отходами. Кроме того, в проект включены новые положения, которые устанавливают деятельность по коммерциализации и посредничеству в деятельности по переработке отходов для обеспечения отслеживаемости операций по управлению отходами с целью предотвращения образования заброшенных или неадекватно управляемых свалок.