Лукашенко: Московская область — стратегический торговый партнер Беларуси

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что взаимодействие между Беларусью и Московской областью должно быть усилено.
«Столичный регион России — наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объему торговли», — заявил глава белорусского государства, встречаясь в понедельник в Минске с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает корреспондент Sputnik.
Лукашенко отметил, что за 10 месяцев этого года товарооборот между Беларусью и этим российским регионом увеличился на четверть и превысил 9 миллиардов долларов.
Он подчеркнул, что торговля Беларуси и Московской области идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются бытовая техника, продукты питания (масло, сыр), металлопродукция, лекарственные препараты, техника, запчасти к ней и многое другое.
«Нам Московская область в рамках России архиважна», — заявил белорусский президент.
Это первый визит Андрея Воробьева в Минск в качестве губернатора.
После встречи с президентом Беларуси делегация Московской области встретится с первым заместителем премьер-министра республики Николаем Снопковым.
Воробьев также примет участие в открытии бизнес-форума в Минске.