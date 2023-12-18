Парламент Татарстана запретил детям находиться в помещениях для курящих

Она отметила, что нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, не исключает проецирование ими применение на себе пагубной модели потребления табака и никотинсодержащей продукции, что негативно влияет на их здоровье и физическое развитие, как и воздействие вторичного табачного дыма при нахождении в данных помещениях.