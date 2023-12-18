Влах: время PAS заканчивается

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Экс-башкан Гагаузии и лидер «Платформы Молдова» Ирина Влах призвала оппозицию объединиться и привести к власти компетентных менеджеров.
«Время PAS заканчивается. Народ видит альтернативу правлению PAS, которое принесло бедность, хаос и раскол. Выборы в ноябре показали, что оппозиция, в том числе внепарламентская, еще сильна», — заявила Влах на брифинге.
По ее мнению, в стране есть еще политический класс, который, используя профессиональный подход, сможет продвигать внедрение настоящих европейских стандартов в Молдове.
Влах сообщила, что «Платформа Молдова» начала разработку программы развития государства, которая остановит отъезд граждан из страны.
Программа в законченном виде будет представлена в 2024 году.