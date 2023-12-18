Глава Красноярска Владислав Логинов подвел итоги уходящего года

Глава Красноярска Владислав Логинов провел встречу с журналистами города, на которой обсудил главные итоги года.
В числе затронутых вопросы были уборка улиц от снега, планы по КРТ и ход реализации в Николаевке, проблемы общественного транспорта, планы по строительству детский садов и школ и даже возведение крематория.
Зимой вопрос очистки дорог и тротуаров является одним из самых актуальных. Владислав Логинов прокомментировал ход уборки, а также рассказал о планах по закупке техники.
«За сутки в Красноярске у нас выпала месячная норма осадков — это то, с чем столкнулся город. Так как мы не обрабатываем дороги химическими реагентами, то, естественно, образовался снежный накат, колея и прочие проблемы. При такой ситуации никакой техники не хватит, так как месячный объем необходимо убрать за день. Приобретать такое количество техники нецелесообразно, так как она будет работать только несколько раз в год. Это касается дорог. А вот техники для уборки тротуаров действительно мало — всего 30 единиц. Чтобы пешеходные части убирались более эффективно, администрация возьмет в работу вопрос о дополнительной закупке машин».
Одной из актуальных тем стала реализация КРТ в Николаевке. Регулярно в СМИ появляется информация о том, что жители недовольны выплатами от застройщика и оценкой стоимости их имущества.
«Решиться вопрос может только в том случае, если инвестор и жители договорятся и достигнут условий, устраивающих все стороны. Наша задача — помочь им в этом. Именно поэтому родилось поручение создать рабочую группу, где есть представители администрации, застройщика, юристы. И чтобы эта рабочая группа индивидуально общалась с каждым жителем, разбиралась в ситуации с каждым домовладением и помогала находить консенсус в вопросе выкупа. Оценка выкупаемого имущества должна быть справедливой — это принципиальная позиция. По последней информации, порядка 200 жителей уже побывали на таких приёмах, получили индивидуальную консультацию», — сказал глава города.
Также Владислав Логинов поделился планами на 2024 год. В числе основных — это продолжение подготовки к юбилею Красноярска, модернизация дорожной сети, развитие системы экотранспорта, строительство школ и детских садов.