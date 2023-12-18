Глава Красноярска Владислав Логинов подвел итоги уходящего года

«За сутки в Красноярске у нас выпала месячная норма осадков — это то, с чем столкнулся город. Так как мы не обрабатываем дороги химическими реагентами, то, естественно, образовался снежный накат, колея и прочие проблемы. При такой ситуации никакой техники не хватит, так как месячный объем необходимо убрать за день. Приобретать такое количество техники нецелесообразно, так как она будет работать только несколько раз в год. Это касается дорог. А вот техники для уборки тротуаров действительно мало — всего 30 единиц. Чтобы пешеходные части убирались более эффективно, администрация возьмет в работу вопрос о дополнительной закупке машин».