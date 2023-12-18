Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ

«Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма».