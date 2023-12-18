Молдавия намерена выйти еще из двух соглашений СНГ

КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Парламент Молдавии денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ — по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом, сообщает в понедельник пресс-служба молдавского законодательного собрания.
С начала нынешнего года парламент Молдавии денонсировал 22 соглашения в рамках СНГ.
«Члены парламентского комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили на заседании в понедельник доклады о денонсации Соглашения СНГ о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах в Содружестве, подписанное в Киеве 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке подготовки и использования групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в зонах конфликтов, подписанного 4 августа 1992 года. Еще одним документом, который будет денонсирован, является Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения технико-материальной безопасности компетентных органов в области борьбы с терроризмом и иными насильственными формами экстремизма».
Денонсацию первого документа предложило минобороны республики. В информационной записке проекта отмечается, что в качестве члена СНГ официальному Кишиневу нецелесообразно придерживаться этих соглашений, поскольку страна не взаимодействует в военно-политической сфере в рамках СНГ. Вторая инициатива принадлежит Службе информации и безопасности (СИБ), которая отмечает, что в последние годы она не пользовалась положениями этого документа.
Ранее парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве между СИБ и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали «неэффективными», рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.