Премьер-министр Казахстана высказался по поводу легализации незаконных построек

«Очередная легализация приведет к благоприятным условиям для уклонения от соблюдения требований законодательства и создаст прецедент для случаев узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенные без полного перечня разрешительных документов. В свою очередь право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке при условии, что этот участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки», — ответил премьер-министр.