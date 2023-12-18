Состав избирательных комиссий на единый день голосования

Единый день голосования в Беларуси пройдет 25 февраля 2024 года, в этот день будут избирать депутатов в Палату представителей Национального собрания и депутатов в местные советы.
Для проведения выборов в единый день голосования сформированы 1394 территориальные и окружные избирательные комиссии, в их состав вошли 9459 человек.
Самыми активными по выдвижению своих представителей стали партии и общественные объединения — в комиссиях от этих структур будет более 51 процента от общего состава.
Согласно данным ЦИК, в избирательных комиссиях будет более 80 процентов женщин.