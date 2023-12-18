Экс-министр сельского хозяйства Азиз Воитов заключен под стражу

Как сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов, экс-министр сельского хозяйства Азиз Воитов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 статьи 205 УК РУз (Злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба).
Согласно решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам от 14 декабря 2023 года, в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу и помещения в следственный изолятор.
Напомним, в октябре этого года Азиз Воитов был освобожден от должности министра сельского хозяйства. До этого он работал заместителем министра Сардора Умурзакова в Министерстве инвестиций и внешней торговли.