МИНСК, 18 дек — Sputnik. Российский президент Владимир Путин упростил получение гражданства РФ жителям Беларуси, Казахстана и Молдовы, текст соответствующего указа опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Документом предусмотрено, что с заявлением о приеме в российское гражданство согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» могут обратиться постоянно проживающие в РФ иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью.
Для белорусов при этом не будут учитываться срок их жизни в РФ с момента получения вида на жительство, уровень знания русского языка, а также российской истории и основ законодательства.
Соблюдение срока проживания в РФ (пять лет) и знание истории и законодательства не будут обязательными и для граждан Молдовы и Казахстана. Однако требования о владении русским языком для них сохранится.