Головченко провел встречу с мэром Москвы Собяниным

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Белорусский премьер-министр Роман Головченко провел встречу с московским мэром Сергеем Собяниным, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.
Руководитель Совмина в понедельник 18 декабря принял участие в заседании глав правительств стран СНГ, которое состоялось в столице РФ.
«В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия Беларуси и российской столицы с акцентом на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и промышленную кооперацию», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Головченко и Собянин уделили особое внимание обмену опытом в IT-сфере и разработке беспилотной техники, привлечению организаций из Беларуси к проектированию и строительству объектов в Москве, в том числе в рамках программы реновации.
Политики согласились, что для достижения поставленных задач нужно актуализировать работу Совета делового сотрудничества Беларуси и Москвы, а также базовое соглашение о взаимодействии, которое было заключено в 1995 году.
Премьер и мэр Москвы договорились в ближайшем времени начать отработку совместных проектов, а также определили график контактов.