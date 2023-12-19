МТОР создадут на Дальнем Востоке: новости вторника

В настоящее время неизвестно, где именно появится МТОР, но некоторые эксперты предположили, что это может быть Благовещенск, который граничит с китайским Хейхэ. Это поможет предпринимателям облегчить налогообложение. Также это может быть и Хабаровск, граничащий с китайским Фуюань, или на острове Большой Уссурийский, который принадлежит России и КНР.
Примечательно, что о создании нового режима до конца года говорил и губернатор Приморского края.
Как ранее рассказывал РБК Приморье, резидентами МТОР могут стать российские компании с участием иностранных граждан и юридических лиц. Согласно условиям, МТОР предусматриваем нулевую ставку на прибыть на 10 лет, которая зачисляется в федеральный бюджет. Также до нуля может быть снижена и ставка на прибыль, зачисляемого в бюджет регион.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в следующем году искусственный интеллект начнет помогать российским компаниям в информационной безопасности.