Сергей Тен: 40 процентов пешеходных переходов не соответствуют стандартам

«Ситуация с пешеходными переходами в Иркутской области — сложная, 40% не соответствуют требованиям стандартов. Необходимо увеличивать количество регулируемых пешеходных переходов, строить новые надземные и подземные пешеходные переходы. Понимаю, что есть ограничения по финансовым ресурсам, но надо расставлять приоритеты. В очередной раз обращаюсь к жителям, учителям и родителям: наличие на одежде ребенка и взрослого светоотражающих элементов — это элемент безопасности на дороге и сохранения жизни вас и вашего ребенка. Только вместе мы сможем обеспечить безопасность на дорогах», — сказал координатор федерального проекта ЕР «Безопасные дороги» Сергей Тен.