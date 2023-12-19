Сергей Тен: 40 процентов пешеходных переходов не соответствуют стандартам

Число погибших за 11 месяцев в ДТП — 279 человек (на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Основные причины аварий со смертельным исходом — увеличение транспортного потока на федеральных автомобильных дорогах в границах Иркутской области и наезд на пешеходов.
«Ситуация с пешеходными переходами в Иркутской области — сложная, 40% не соответствуют требованиям стандартов. Необходимо увеличивать количество регулируемых пешеходных переходов, строить новые надземные и подземные пешеходные переходы. Понимаю, что есть ограничения по финансовым ресурсам, но надо расставлять приоритеты. В очередной раз обращаюсь к жителям, учителям и родителям: наличие на одежде ребенка и взрослого светоотражающих элементов — это элемент безопасности на дороге и сохранения жизни вас и вашего ребенка. Только вместе мы сможем обеспечить безопасность на дорогах», — сказал координатор федерального проекта ЕР «Безопасные дороги» Сергей Тен.
Обсудили также обеспечение безопасности на железнодорожных переездах и состояние существующих путепроводов на территории Иркутской области.
«Полностью согласен с представителями ВСЖД, что самый безопасный переезд — это закрытый переезд, а вернее, путепровод, обеспечивающий пересечение в разных уровнях. Вопрос необходимости поэтапной замены железнодорожных переездов путепроводами стоит не первый год. Самые интенсивные и проблемные, на мой взгляд, — на федеральной автодороге “Сибирь” в селе Шерагул Тулунского района и в селе Смоленщина Иркутского района на региональной автомобильной дороге», — отметил Сергей Тен.
Капитальный ремонт и реконструкция существующих путепроводов на сети автомобильных дорог Иркутской области остаются на контроле комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба депутата. Проблемные объекты: Мегетский (по информации профильного министерства, завершение работ прогнозируется только в 2025 году) и на станции Батарейная (с прогнозными сроками завершения, со слов заказчика, в 2024 году). На грани закрытия Зиминский путепровод.