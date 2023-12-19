В Казахстане появятся «умные» города

«Умный» город (Smart City) — это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения качества жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, природоохранных, а также культурных аспектах.
Целями «умного» города являются:
- обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;
- формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
- повышение конкурентоспособности города.
Ключевые принципы развития «умного» города:
- человекоцентричность — максимальная ориентация на человека и его потребности;
- акцент на экономической эффективности;
- ориентированность на качества управления городскими ресурсами.
Реализация цифровых инициатив по построению «умных» городов осуществляется местными исполнительными органами.
Центральные государственные органы в пределах своей компетенции оказывают содействие местным исполнительным органам в реализации и методологическом сопровождении цифровых инициатив «умных» городов.
Координация вопросов построения и развития «умных» городов на республиканском уровне осуществляется уполномоченным органом в сфере информатизации.
Сферы жизнедеятельности «умного» города
Проекты «умного» города реализуются по 10 сферам:
- Образование;
- Транспорт и логистика;
- Дорожная инфраструктура;
- Здравоохранение;
- Безопасность;
- Туризм, культура;
- Экология;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Управление городом;
- ИКТ.
Первым этапом на пути к реализации компонентов «умного» города является создание рабочей группы (на уровне области, города республиканского значения и столицы) по вопросам развития «умного» города.
Общее руководство деятельностью рабочей группы осуществляет заместитель первого руководителя местного исполнительного органа, курирующий вопросы развития цифровизации (CDO).
Для оказания методологической и экспертной поддержки, формирования системного и комплексного подхода в рабочую группу включаются представители соответствующих структурных подразделений местного исполнительного органа, научных организаций, бизнес-сообщества, депутатов маслихатов разного уровня, общественных объединений.
Вторым этапом является обследование города на предмет необходимых преобразований и готовности к их проведению и внедрению.
В рамках данного обследования формируется представление о городе, особенностях его развития, потребностях его жителей, бизнеса и прочее. Важно учитывать ограничения ресурсов или проблемы, с которыми сталкиваются местные органы власти.
Для эффективного планирования построения «умного» города рабочая группа проводит оценку приоритетности реализации проектов.
Оценка осуществляется путем сопоставления проектов по 6 критериям:
- приоритетность сферы реализации цифровых инициатив; политические критерии;
- экономические критерии;
- социальные критерии;
- технологические критерии;
- финансовые критерии.
Оценка приоритетности реализации цифровых инициатив проводится местными исполнительными органами ежегодно в начале отчетного года.
Результатом работы на данном этапе является протокол рабочей группы, в котором отражается комплексный обзор общей ситуации в городе, наиболее перспективные проекты в рамках сфер «умного» города, а также тех аспектов жизни горожан, которые требуют первоочередного решения.
На третьем этапе рабочая группа готовит проект дорожной карты по развитию «умного» города.
В проекте Дорожной карты определяют конкретные проекты по выбранным в качестве приоритетных направлений, сроки реализации, ответственные исполнители, ожидаемые результаты (в том числе содержащие измеримые количественные показатели их достижения). В проект включаются как новые проекты, так и модернизация уже существующих.
Предусматривается, что проекты дорожных карт по развитию «умного» города разрабатываются в течение трех месяцев на 3 года по различным сферам.
На четвертом этапе проект дорожной карты представляется уполномоченному органу в сфере информатизации для рассмотрения и последующего согласования.
Затем уполномоченным органом устанавливаются ключевые показатели эффективности индивидуально для каждого проекта и региона за промежуточный и итоговый период реализации проекта.
Дорожная карта утверждается первыми руководителями соответствующего акимата и уполномоченного органа.
Дорожные карты по развитию «умного» города в срок не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения размещаются государственными органами на официальном интернет-ресурсе, а также в информационной системе проектного управления.
Список базовых показателей проектов «умного» города
Жилищно-коммунальное хозяйство
- Оснащенность многоквартирных жилых домов общедомовыми «умными» приборами учета (вода/тепло).
- Оснащенность индивидуальными «умными» приборами учета (Вода/тепло/электроэнергия).
- Сбор данных с «умных» приборов учета.
- Единый расчетный центр.
- Мониторинг водоснабжения посредством информационно-коммуникационных технологий.
- Эффект от применения «умных» счетчиков. «Умное» освещение.
- Портал по автоматизации взаимодействия поставщиков коммунальных услуг с услугополучателями.
Экология
- Применение инструментов контроля состояния атмосферного воздуха.
- Мониторинг вывоза твердых бытовых отходов.
- Оцифровка контейнерных площадок.
Транспорт и логистика
- Электронная система оплаты проезда.
- Диспетчеризация общественного транспорта.
Дорожная инфраструктура
- «Умные» парковки.
- «Умные» светофоры.
Безопасность
- «Умные» системы видеонаблюдения.
- Автоматическая фиксация правонарушений.
- «Ковровое» покрытие.
Образование
- Скорость интернета в школах. Оснащенность компьютерной техникой. Наличие системы контроля и управлением доступом.
Управление городом
- Единый контакт-центр 109.
- Региональная геоинформационная система. Ситуационный центр.
Информационно-коммуникационные технологии
- Покрытие 4G Покрытие 5G IT-ваучеры IT-хабы
Туризм и культура
- Цифровые музеи и библиотеки.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 декабря.