Мэр Новосибирска раскритиковал «резиновый ответ» дептранса по срокам уборки снега

Всего за минувшую неделю с городских улиц, по словам Богомазовой, было вывезено на снегоотвалы 81 тыс. куб. м снега. Немного удалось улучшить состояние улиц Фрунзе, Нарымской, Мочищенского шоссе, Красного проспекта и других улиц города.