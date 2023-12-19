Мэр Новосибирска раскритиковал «резиновый ответ» дептранса по срокам уборки снега

Он потребовал от чиновницы точного расчета и выдачи данных, поскольку город нужно готовить к Новому году.
По этой причине он поручил районным администрациям дать оценку своих территорий, обратив внимание на слабые места.
Всего за минувшую неделю с городских улиц, по словам Богомазовой, было вывезено на снегоотвалы 81 тыс. куб. м снега. Немного удалось улучшить состояние улиц Фрунзе, Нарымской, Мочищенского шоссе, Красного проспекта и других улиц города.
При этом назвать точный срок, к которому коммунальщики сумеют навести порядок в города, новый руководитель дептранса не смогла.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов.