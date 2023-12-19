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Мэр Новосибирска раскритиковал «резиновый ответ» дептранса по срокам уборки снега

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал «резиновый ответ» нового главы городского дептранса Олеси Богомазовой о сроках очистки городских улиц от снега.
Источник: МК.RU Новосибирск

Он потребовал от чиновницы точного расчета и выдачи данных, поскольку город нужно готовить к Новому году.

По этой причине он поручил районным администрациям дать оценку своих территорий, обратив внимание на слабые места.

Всего за минувшую неделю с городских улиц, по словам Богомазовой, было вывезено на снегоотвалы 81 тыс. куб. м снега. Немного удалось улучшить состояние улиц Фрунзе, Нарымской, Мочищенского шоссе, Красного проспекта и других улиц города.

При этом назвать точный срок, к которому коммунальщики сумеют навести порядок в города, новый руководитель дептранса не смогла.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов.

ЖКХ