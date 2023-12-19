Радий Хабиров объявил главные задачи для депутатов Курултая

Так, первая задача — работать над достижением целей спецоперации. Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо провести мобилизацию всех ресурсов республики, поддерживать воинов, содействовать в комплектовании новых добровольческих отрядов. На поддержку мобилизованных и добровольцев в бюджете республики на следующий год заложено 2,8 млрд рублей. Эти средства пойдут на боевые выплаты, закупку технических средств, оружий против дронов, транспорта, медикаментов, питания, стройматериалов и других потребностей.
Также в следующем году команда Госсобрания будет помогать ветеранам, инвалидам СВО и их семьям, родным павших воинов. На эти цели направят 1,8 млрд рублей. Кроме того, Радий Хабиров заявил о важности военно-патриотической работы с молодежью. По словам главы, нужно противодействовать попыткам дестабилизировать ситуацию в стране.
В совокупности на решение задач спецоперации из бюджета Башкирии будет направлено 4,6 млрд рублей.
Третья задача, без которой невозможно выполнять две первые, — продолжать развивать республику, отметил руководитель региона. Необходимо укреплять экономику, социальную сферу, улучшать качество жизни жителей Башкирии.