Радий Хабиров объявил главные задачи для депутатов Курултая

Так, первая задача — работать над достижением целей спецоперации. Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо провести мобилизацию всех ресурсов республики, поддерживать воинов, содействовать в комплектовании новых добровольческих отрядов. На поддержку мобилизованных и добровольцев в бюджете республики на следующий год заложено 2,8 млрд рублей. Эти средства пойдут на боевые выплаты, закупку технических средств, оружий против дронов, транспорта, медикаментов, питания, стройматериалов и других потребностей.