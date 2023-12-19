Власти Прикамья подвели итоги 300-летия Перми

Власти Пермского края (исполнительная и законодательная) провели четвёртый совместный семинар.
Участие в нём приняли губернатор Дмитрий Махонин, председатель Заксобрания Сухих, представители регионального правительства, а также депутаты краевого парламента. Главным вопросом для обсуждения стали итоги совместной работы по проведению 300-летнего юбилея Перми.
Как отметил Дмитрий Махонин, подготовка к юбилею началась ещё пять лет назад. При этом в 2018 году программа преобразований насчитывала 90 объектов, к 2023 году их количество выросло до 240 объектов. Этого удалось достичь благодаря работе с бизнесом, крупными промышленными предприятиями, привлечению внебюджетных источников, а также при поддержке федеральных властей.
В ближайшие два года в крае ещё ожидаются важные исторические и памятные даты. Например, в 2024 году Прикамье примет Всероссийский сельский сабантуй.
«Бардымский муниципальный округ — образцово-показательная территория, когда небольшая сельская территория смогла привлечь внимание на федеральном уровне», — отметил губернатор.
В 2025 году 100-летие отметит Коми-Пермяцкий округ. В 2030 году — юбилей одного из старейших городов Прикамья — 600 лет исполнится Соликамску.
Также на встрече властей обсудили бюджет Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Правительство и депутаты смогли сверстать стабильный и сбалансированный бюджет, а также сохранить его социальную направленность.
«Со своей стороны нацелены на то, чтобы максимально участвовать во всех программах, где предусмотрено софинансирование федерации, а также привлекать внебюджетные средства. Уверен, что наше конструктивное взаимодействие позволит и дальше слаженно и эффективно работать для развития Пермского края и повышать качество жизни земляков».
В свою очередь, Валерий Сухих отметил, что 300-летие Перми стало основой и началом нового этапа в развитии краевой столицы и всего Прикамья.
«Сотни успешных инфраструктурных и событийных проектов преобразили город и транспортную инфраструктуру региона, усилили инвестиционные потоки, дали колоссальный управленческий опыт. Благодаря тому, что строительство большинства объектов было приурочено к юбилею, удалось привлечь значительные средства за счёт федерального бюджета и инвестиций регионального бизнеса. Положительный эффект обеспечит развитие региона на годы вперед», — добавил Валерий Сухих.