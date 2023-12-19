Власти Прикамья подвели итоги 300-летия Перми

Как отметил Дмитрий Махонин, подготовка к юбилею началась ещё пять лет назад. При этом в 2018 году программа преобразований насчитывала 90 объектов, к 2023 году их количество выросло до 240 объектов. Этого удалось достичь благодаря работе с бизнесом, крупными промышленными предприятиями, привлечению внебюджетных источников, а также при поддержке федеральных властей.