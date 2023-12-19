Губернатор Хоценко рассказал, кто и как будет защищать омичей на новогодних праздниках

«В канун новогодних и рождественских праздничных мероприятий необходимо уточнить состояние обстановки на территории области и меры, направленные на обеспечение безопасности населения, недопущение и локализацию возможных проявлений терроризма, нарушений общественного порядка, а также готовность сил и средств соответствующих структур к работе в этот период. Главная задача — обеспечить безопасность жителей».