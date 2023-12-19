Губернатор Хоценко рассказал, кто и как будет защищать омичей на новогодних праздниках

Во вторник, 19 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в регионе.
«В канун новогодних и рождественских праздничных мероприятий необходимо уточнить состояние обстановки на территории области и меры, направленные на обеспечение безопасности населения, недопущение и локализацию возможных проявлений терроризма, нарушений общественного порядка, а также готовность сил и средств соответствующих структур к работе в этот период. Главная задача — обеспечить безопасность жителей».
На территории Омской области планируют провести большое количество новогодних и рождественских мероприятий, в которых примут участие множество местных жителей и гостей города. Представители УМВД, УФСБ и Управления Росгвардии рассказали о своей подготовке к предстоящим праздникам и порядке взаимодействия всех заинтересованных ведомств.
«Сегодня мы оцениваем готовность группировки сил и средств к работе на праздники. В первую очередь речь идёт антитеррористической защищённости объектов культуры и спорта, мест массового пребывания людей», — сообщил начальник УФСБ России по Омской области, руководитель оперативного штаба Алексей Савченков.
С наступлением новогодних мероприятий на несение службы в усиленном режиме переводятся все стражи порядка. Предусмотрено увеличение плотности патрульно-постовых нарядов в местах проведения праздников. Также организована работа полицейских по контролю за соблюдением закона об обороте алкоголя. Усиленно будут охраняться объекты и места проведения мероприятий.
Отметим, что в ходе совещания была поставлена задача обеспечить безопасность омичей в новогодние каникулы, взяв под контроль места массового притяжения. Особое внимание уделяется транспорту, объектам торговли и культурного отдыха местных жителей.
Кроме того, в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба Омской области были обозначены вопросы обеспечения безопасности в период проведения выборов Президента РФ.