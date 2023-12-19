Путин рассказал о выявленных в ходе военной операции проблемах армии

В декабре прошлого года Путин отмечал, что уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, а все остальные рода войск он призвал оснащать самыми современными системами. В начале июня этого года он заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены.