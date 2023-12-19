В Перми ввели новую крупную выплату участникам спецоперации

Законопроект инициировал глава краевой столицы Эдуард Соснин. На единовременную выплату смогут рассчитывать пермяки, которые заключили контракт с Минобороны для участия в СВО с 19 декабря этого года и позже. Они должны состоять на учете в одном из городских военкоматов.