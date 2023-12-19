В Перми ввели новую крупную выплату участникам спецоперации

«Расходы, связанные с предоставлением единовременной выплаты, осуществляются за счет средств резервного фонда мэрии Перми», — говорится в документе.
Законопроект инициировал глава краевой столицы Эдуард Соснин. На единовременную выплату смогут рассчитывать пермяки, которые заключили контракт с Минобороны для участия в СВО с 19 декабря этого года и позже. Они должны состоять на учете в одном из городских военкоматов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что потерявший кисть на СВО экс-депутат Александр Григоренко опубликовал видео с протезом. Также «ФедералПресс» сообщал, что в Пермском крае утвердили предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год.