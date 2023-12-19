Издание «Миллиард. Татар» назвало топ-10 татар 2023 года

Кроме того, в список попали ученые и исследователи — главный популяризатор темы татарской повседневности XIX—XX вв. ека Лилия Габдрафикова, исследовательница татарского костюмного комплекса Дина Гатина-Шафикова, специалист по истории татарской женщины Энже Дусаева и востоковед, создатель курсов по старо-татарскому языку Азат Якупов.