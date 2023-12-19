Издание «Миллиард. Татар» назвало топ-10 татар 2023 года

В топ-10 попали гендиректор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов — он запомнился своей публичной защитой татарской идентичности, организатор Fashion Iftar, стилист в сфере благопристойной моды Джаннат Мингазова и «мусульманский блогер № 1» Расул Тавдиряков.
Кроме того, в список попали ученые и исследователи — главный популяризатор темы татарской повседневности
Из сферы культуры в топ оказался основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров, стендапер Артур Шамгунов и одна из основательниц фестиваля «Печэн базары» Гульназ Бадретдинова.