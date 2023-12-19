Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения в провинции Ганьсу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в провинции Ганьсу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«В Беларуси глубоко потрясены известием о разрушительном землетрясении в провинции Ганьсу, унесшем множество человеческих жизней, — говорится в соболезновании. — Прошу принять искренние соболезнования и передать слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших».
Глава белорусского государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а китайскому народу — мужества и сил в преодолении трагических последствий катастрофы.