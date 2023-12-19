Лукашенко направил соболезнование Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения в провинции Ганьсу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в провинции Ганьсу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.