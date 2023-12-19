Головченко заявил о 13 уголовных делах из-за проблем с мелиорацией в Беларуси

В частности, Головченко подчеркнул, что у него сложилось тяжелое впечатление из-за положения дел в отрасли мелиорации в Беларуси. Мол, последнее десятилетие мелиорации не уделяли должного внимания, а профильное подразделение в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия расформировали. И добавил, что после того как курирующее отрасль подразделение в Минсельхозпроде перестало существовать, областные мелиоративные организации «оказались в свободном плавании». И сейчас белорусское правительство занято реанимацией всей системы.