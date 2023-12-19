Головченко заявил о 13 уголовных делах из-за проблем с мелиорацией в Беларуси

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал об уголовных делах, связанных с проблемами мелиорации в Беларуси. Подробности сообщила пресс-служба президента.
В частности, Головченко подчеркнул, что у него сложилось тяжелое впечатление из-за положения дел в отрасли мелиорации в Беларуси. Мол, последнее десятилетие мелиорации не уделяли должного внимания, а профильное подразделение в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия расформировали. И добавил, что после того как курирующее отрасль подразделение в Минсельхозпроде перестало существовать, областные мелиоративные организации «оказались в свободном плавании». И сейчас белорусское правительство занято реанимацией всей системы.
Здесь Головченко также указал на задачи укрепления материально-технической базы организаций.
— Где-то было вообще все развалено, то есть техника под забором. Не было объемов работ, соответственно люди разбежались, — уточнил премьер-министр.
При этом президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал сказать, кто ответил за то, что отрасль оказалась в плачевном состоянии. И Головченко сказал о том, что около 100 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, еще 10 человек уволили по дискредитирующим обстоятельствам.
— Возбуждено 13 уголовных дел, — подчеркнул Головченко.
Однако Александр Лукашенко остался недоволен наказанием через увольнение. Мол, чиновников уволили, а «они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются». Головченко назвал такой вариант возможным.
— Вот в этом стиль вашей работы. Мы тут решение приняли, а там что? Это называется «временщики», — заключил Лукашенко.
При этом, обращаясь к главе Госконтроля Василию Герасимову, Александр Лукашенко спросил о позиции КГК. Главной проблемой здесь Герасимов назвал приписки в каждой из областей страны.
— Почему были возбуждены уголовные дела: когда была сделана мелиорация, но все заросло по новой. То есть мы деньги просто закопали. В этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры, — резюмировал Герасимов.
Ранее также Лукашенко сказал, что мелиорацию как отрасль надо спасать.