Зеленский сообщил, что генштаб попросил его мобилизовать еще 500 тыс. украинцев

Данный законопроект предусматривает снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Документ также предполагает, что женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами и пройти военную подготовку. Они будут привлекаться к службе во время военного положения, на боевые должности их будут привлекать по желанию. Проект также отменяет срочную службу в армии и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.