Зеленский сообщил, что генштаб попросил его мобилизовать еще 500 тыс. украинцев

«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление», — рассказал Владимир Зеленский (цитата по УНИАН). По его словам, этот план тяжело утвердить, поскольку сейчас еще нет понимания по ротациям и отпускам для действующих военных.
«И в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы: мне и обществу, прежде всего обществу. Я пока не увидел там демобилизации. Хотя я считаю, что это вопрос номер один», — сказал господин Зеленский, говоря о законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной раде.
Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что мобилизацию нужно «вернуть в те пределы, которые работали раньше». «Потому что сейчас это, скажем так, проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать», — заявил он, отметив, что новый законопроект о мобилизации оценивать пока рано.
Данный законопроект предусматривает снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Документ также предполагает, что женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами и пройти военную подготовку. Они будут привлекаться к службе во время военного положения, на боевые должности их будут привлекать по желанию. Проект также отменяет срочную службу в армии и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.