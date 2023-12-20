Челябинский вице-губернатор призвала обсудить «Слово пацана» в школах

Гехт вспомнила свое детство: «вечером было страшно пройти по двору, существовали “авторитеты” в школе, и они диктовали свои правила». Тогда, по словам руководителя, все жили на сломе эпох, у родителей не было работы, происходила повсеместная алкоголизация, детям было нечего надеть, а на столе не было даже обычных для нас продуктов.