Челябинский вице-губернатор призвала обсудить «Слово пацана» в школах

«Если мы будем со стороны наблюдать за тем, как дети смотрят подобные фильмы и делают свои выводы, то, на мой взгляд, есть риск увидеть совсем не тот эффект, который ожидали получить создатели фильма», — отметила Ирина Гехт в своем телеграм-канале.
Чиновница считает, что в фильме, помимо очевидных негативных моментов той эпохи, показан пример настоящей дружбы и верности слову. На это и стоит сделать акцент на уроках.
Гехт вспомнила свое детство: «вечером было страшно пройти по двору, существовали “авторитеты” в школе, и они диктовали свои правила». Тогда, по словам руководителя, все жили на сломе эпох, у родителей не было работы, происходила повсеместная алкоголизация, детям было нечего надеть, а на столе не было даже обычных для нас продуктов.
Вице-губернатор заявила, что детям необходимо рассказать, какого на самом деле было жить в то время.
Ведущий экскурсовод проекта «Челябинск пешком» Алексей Кондратьев недавно делился воспоминаниями бандитского города эпохи 80-х. Ровесник тех событий считает, что в сериале всего 30% правды.
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