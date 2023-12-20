Минсельхоз Молдовы до 2029 года инвестирует в агросектор 55 миллионов долларов

При этом около 6,5 миллиона запланировано на укрепление потенциала Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Также будет оказана поддержка созданию Центра сельскохозяйственных консультаций и Центра ветеринарного мастерства. При этом на управление проектом будет использовано около 2,5 миллиона долларов.