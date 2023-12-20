Минсельхоз Молдовы до 2029 года инвестирует в агросектор 55 миллионов долларов

«Основной акцент в последующие годы будет на два сегмента — животноводство и ирригацию. Восстановление ирригационных систем имеет жизненно важное значение для районов на юге страны, и проблемы, выявленные в ходе рабочих визитов, каждый раз подтверждают этот факт», — заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.
Согласно проекту, 21 миллион долларов будет выделен фермерам в виде грантов для стимулирования инициатив по продвижению и развитию сектора животноводства и садоводства. Еще 25 миллионов долларов будут направлены на восстановление первичной и вторичной ирригационной инфраструктуры.
При этом около 6,5 миллиона запланировано на укрепление потенциала Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Также будет оказана поддержка созданию Центра сельскохозяйственных консультаций и Центра ветеринарного мастерства. При этом на управление проектом будет использовано около 2,5 миллиона долларов.
Финансирование проекта AGGRI будет осуществляться в рамках кредитного соглашения с Международным банком реконструкции и развития. Деньги предназначены в том числе для приведения в соответствие с требованиями рынка Сообщества и расширения доступа молдавской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.