Вблизи Владивостока откроют международную ТОР

В кампусе ДВФУ во Владивостоке собрались экономисты, бизнесмены и государственные служащие России, КНР, Республики Беларусь и Республики Вьетнам, чтобы обсудить перспективы и инвестиционный потенциал экономики Приморья. На Первом инвестиционно-промышленном форуме Приморского края побывал корреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» в среду, 20 декабря. Основные тезисы — в материале.
Приморье — лидер экономики Дальнего Востока
Открывая форум, губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул особую значимость края в выстраивании отношений между Россией и Азией, в первую очередь, Китаем. Губернатор отметил, что в крае, занимающем всего 2,7% территории Дальневосточного федерального округа, генерируется более 20% валового продукта макрорегиона.
Через край проходит 16% всего грузооборота морских портов России. В настоящее время ведется строительство новых портов с общим грузооборотом в 160 миллионов тонн. С их введением в эксплуатацию порты смогут обрабатывать 350 миллионов тонн грузов в год.
Это позволит увеличить внешнеторговый оборот края, который уже в этом году вырос на 20% и достиг за девять месяцев десяти миллиардов долларов. А к концу года этот показатель должен возрасти до цифры 14 миллиардов долларов.
Уверенное развитие экономики края естественным образом привлекает инвесторов. За девять месяцев этого года объем инвестиций вырос на 9% и составил 240 миллиардов рублей, а к концу года ожидается, что он вырастет до 350 миллиардов рублей.
Олег Кожемяко отметил, что одним из важнейших внешнеэкономических партнеров края традиционно остается Китай. Около 40% всех иностранных инвестиций в Приморье пришли из Поднебесной.
Об экономике и людях
В течение всего дня на площадках ДВФУ работали восемь секций, посвященных различным аспектам и отраслям экономики Приморья — «Инвестиционное развитие», посвященная внешнеэкономическим связям региона, «Развитие сельского хозяйства» о ключевых аграрных проектах края и мерах их поддержки, «Транспорт и логистика», посвященная роли Приморья на пути Европа-Россия-Азия и развитию транспортно-логистического потенциала края.
Кроме того, участники обсудили «Инновационное предпринимательство» и «Цифровое развитие», где рассмотрели высокотехнологичные проекты и цифровые разработки. Также была проведена презентация проектов креативных индустрий, на которой участники познакомились с авторами брендов приморского края.
Отдельную секцию посвятили человеческому капиталу, где обсудили механизмы формирования кадрового потенциала для ключевых отраслей экономики.
Цель — 10,5 триллионов инвестиций
Выступивший на пленарном заседании форума первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что правительство России видит развитие Дальнего Востока одним из ключевых приоритетов своей работы.
За десять лет работы в экономику макрорегиона вложили уже пришло 3,5 триллиона рублей инвестиций, а до 2030 года общий объем планируется нарастить до 10,5 триллионов рублей. Причем 7,7 триллионов уже подтверждены заключенными соглашениями и подписанными договорами.
Это позволило создать 673 предприятия и 125 тысяч рабочих мест. К 2030 году должно быть создано 1700 новых предприятий, которые дадут работу более 230 тысячам человек.
За счет поддержки государства Дальний Восток обгоняет среднероссийские темпы роста по основным показателям. Так, объем инвестиций в основной капитал в три раза превышает среднероссийские показатели, промышленное производство растет быстрее в 1,3 раза.
Новый формат ТОР
Одним из механизмов повышения привлекательности региона министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики видит создание международных территорий опережающего развития. Они будут создаваться на основании международных договоров и действовать под руководством управляющих компаний с участием иностранных инвесторов.
В целом, их режим преференций будет аналогичным существующим ТОР, но в международных инвесторы смогут не платить налог на прибыль в течение целых десяти лет. Для защиты иностранных инвесторов информация о владельцах бизнеса резидентов ТОР будет закрыта для разглашения.
Основные требования к резидентам — инвестиции от 500 миллионов рублей в производства с высокой добавленной стоимостью и регистрация предприятий в ТОР.
Одна из таких международных территорий опережающего развития — «Западная», появится в 28 километрах от Владивостока на площади почти полторы тысячи гектаров. Всего по Дальнему Востоку их планируется создать четыре.