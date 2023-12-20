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В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

В Центризбирком России поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.
ЦИК
Источник: РИА "Новости"

По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.

Памфилова озвучила предложение провести, наряду с традиционным, электронное голосование в 29 регионах. Расшифровывать планируется в два этапа.

Старт избирательной кампании официально был объявлен 7 декабря. Очередные выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 г., самовыдвижение — до 27 декабря 2023 г.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества в ходе разговора с полковником Артемом Жогой.

О выдвижении в качестве кандидата в президенты также объявил экс-депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин. 19 декабря ЛДПР выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России на выборах 17 марта.

КПРФ рекомендовала в качестве кандидатов на выборы президента России председателя партии, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявлял, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.