В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.
Памфилова озвучила предложение провести, наряду с традиционным, электронное голосование в 29 регионах. Расшифровывать планируется в два этапа.
Старт избирательной кампании официально был объявлен 7 декабря. Очередные выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 г., самовыдвижение — до 27 декабря 2023 г.
Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества в ходе разговора с полковником Артемом Жогой.
КПРФ рекомендовала в качестве кандидатов на выборы президента России председателя партии, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявлял, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.