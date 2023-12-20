В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента

КПРФ рекомендовала в качестве кандидатов на выборы президента России председателя партии, руководителя фракции КПРФ в Государственной думе Геннадия Зюганова и первого секретаря Иркутского областного комитета КПРФ, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявлял, что примет участие в выборах в том случае, если россияне соберут 10 млн подписей в его поддержку.