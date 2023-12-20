Махонин заявил о выходе строительства зоопарка в Перми на финальную стадию

«Есть ли нерасторопность застройщиков? Абсолютно. Но менять его в этом случае — смерти подобно. Я вижу уже финал зоопарка. Раз в месяц туда приезжаем, проводим там совещания. Раз в неделю идут строительные штабы. Надо более ритмично финансировать субподрядные организации. Вся проблема была в том, что на стройке их было около 150, а надо бы 500 плюс-минус. Зоопарк вырисовывается красивый, мне нравится. Будет классный зоопарк!» — заявил губернатор Пермского края.