Махонин заявил о выходе строительства зоопарка в Перми на финальную стадию

Строительство нового зоопарка в Перми выходит на финальную стадию, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече руководителей СМИ региона 20 декабря.
Он рассказал о том, как развивался процесс строительства последние три года.
«2020 год и часть 2021 года ушли на то, чтобы заключить мировые соглашения, провести экспертизы, разобраться, почему так произошло. Параллельно шла работа правоохранительных органов. Стройка началась с середины 2021 года путём демонтажа практически всех зданий. И вот идут строительные работы. 50 с лишним объектов. Первая очередь сдана, фактически половина зданий готовы, 70% благоустройства готовы. Осталось достроить несколько зданий и завершить тематизацию летом», — рассказал губернатор.
Дмитрий Махонин признаёт, что темпы возведения объектов не очень быстрые.
«Есть ли нерасторопность застройщиков? Абсолютно. Но менять его в этом случае — смерти подобно. Я вижу уже финал зоопарка. Раз в месяц туда приезжаем, проводим там совещания. Раз в неделю идут строительные штабы. Надо более ритмично финансировать субподрядные организации. Вся проблема была в том, что на стройке их было около 150, а надо бы 500 плюс-минус. Зоопарк вырисовывается красивый, мне нравится. Будет классный зоопарк!» — заявил губернатор Пермского края.