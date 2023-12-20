Кремль согласился с Зеленским в вопросе неактуальности мирных переговоров

«Мы действительно считаем, что тема переговоров не актуальна. Нет базиса и предпосылок для них. С тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров. Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с РФ. Формула мира: тут надо раскрыть глаза и посмотреть на факты. Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурд», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Вчера, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует отказываться от цели вернуть государственную границу 1991 года. Он также заверил, что не намерен проводить переговоры с Москвой. При этом свое нежелание идти на переговоры он объяснил словами президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны, что цели специальной военной операции, включая демилитаризацию и денацификацию, неизменны. В силу этого, по мнению Владимира Зеленского, «Москва не заинтересована в мире».
Также украинский президент заявил во время пресс-конференции, что сейчас разрабатывается единая позиция Украины и 50 стран по «формуле мира» (включает требования границ 1991 года, вывод войск, выплату репараций и международный трибунал). Как только она будет утверждена, ее должны передать России.