Кремль согласился с Зеленским в вопросе неактуальности мирных переговоров

«Мы действительно считаем, что тема переговоров не актуальна. Нет базиса и предпосылок для них. С тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров. Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с РФ. Формула мира: тут надо раскрыть глаза и посмотреть на факты. Формулу мира пытаются искать без участия России. Это абсурд», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.