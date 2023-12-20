Речь идет о возможной оптимизации сотрудников вуза, аттестации и. о. ректора вуза Игоря Германова и ликвидации Ботанического сада. «Скажу откровенно, меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит. Я не берусь судить о правильности выбранного решения — о сокращении кого-то, оптимизации. Но все должно происходить максимально комфортно для людей. Идет там какое-то напряжение, на меня какие-то коллективные письма пишут преподаватели. Глубоко меня беспокоит эта ситуация», — сообщил Дмитрий Махонин.
Кроме того, наблюдательный совет ПГНИУ, который возглавляет Дмитрий Махонин, недал рекомендацию Игорю Германову на аттестацию. «Запроса не было», — уточнил глава Пермского края.
По поводу сведений о ликвидации Ботанического сада при ПГНИУ губернатор пояснил: «Я буду всячески способствовать тому, чтобы Ботанический сад остался и развивался». По его словам, ранее, когда ректором ПГНИУ был Дмитрий Красильников, «Уралкалий» был готов вложить около 100 млн руб. в обустройство сада. Эту инициативу Дмитрий Махонин назвал «очень хорошим проектом» и заметил, что не знает о причинах, почему реализация проекта сейчас остановилась.
В ноябре 59.ru со ссылкой на источники в вузе сообщило, что университет уведомил о сокращении более чем ста своих работников. В пресс-службе университета пояснили, что всем им предложат альтернативные должности. В итоге университет покинет только часть работников, а сокращение касается административного персонала. В паблике также обсуждалась возможная ликвидация или перепрофилирование Ботанического сада вуза под питомник. Причиной этого являлась экономическая неэффективность подразделения. И. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов опровергал сведения об этом.
Губернатор Дмитрий Махонин обеспокоен ситуацией в ПГНИУ
Речь идет о возможной оптимизации сотрудников вуза, аттестации и. о. ректора вуза Игоря Германова и ликвидации Ботанического сада. «Скажу откровенно, меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит. Я не берусь судить о правильности выбранного решения — о сокращении кого-то, оптимизации. Но все должно происходить максимально комфортно для людей. Идет там какое-то напряжение, на меня какие-то коллективные письма пишут преподаватели. Глубоко меня беспокоит эта ситуация», — сообщил Дмитрий Махонин.