Губернатор Дмитрий Махонин обеспокоен ситуацией в ПГНИУ

Речь идет о возможной оптимизации сотрудников вуза, аттестации и. о. ректора вуза Игоря Германова и ликвидации Ботанического сада. «Скажу откровенно, меня беспокоит происходящее в пермском университете. Я об этом сказал федеральному министру. Мы не можем не видеть, что происходит. Я не берусь судить о правильности выбранного решения — о сокращении кого-то, оптимизации. Но все должно происходить максимально комфортно для людей. Идет там какое-то напряжение, на меня какие-то коллективные письма пишут преподаватели. Глубоко меня беспокоит эта ситуация», — сообщил Дмитрий Махонин.



Кроме того, наблюдательный совет ПГНИУ, который возглавляет Дмитрий Махонин, недал рекомендацию Игорю Германову на аттестацию. «Запроса не было», — уточнил глава Пермского края.



По поводу сведений о ликвидации Ботанического сада при ПГНИУ губернатор пояснил: «Я буду всячески способствовать тому, чтобы Ботанический сад остался и развивался». По его словам, ранее, когда ректором ПГНИУ был Дмитрий Красильников, «Уралкалий» был готов вложить около 100 млн руб. в обустройство сада. Эту инициативу Дмитрий Махонин назвал «очень хорошим проектом» и заметил, что не знает о причинах, почему реализация проекта сейчас остановилась.



В ноябре 59.ru со ссылкой на источники в вузе сообщило, что университет уведомил о сокращении более чем ста своих работников. В пресс-службе университета пояснили, что всем им предложат альтернативные должности. В итоге университет покинет только часть работников, а сокращение касается административного персонала. В паблике также обсуждалась возможная ликвидация или перепрофилирование Ботанического сада вуза под питомник. Причиной этого являлась экономическая неэффективность подразделения. И. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов опровергал сведения об этом.