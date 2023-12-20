В Казахстане нет ни одной действующей компании под санкциями — минэкономики

«Это компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно минторговли (США — КазТАГ). Это не санкционная компания, не по вторичным санкциям. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями. Работа соответствующая проводится», — сказал Куантыров на брифинге для СМИ в среду.