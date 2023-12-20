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В Казахстане нет ни одной действующей компании под санкциями — минэкономики

Астана. 20 декабря. КазТАГ — Алена Субботина. В Казахстане нет ни одной действующей компании под санкциями, заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, комментируя информацию, что казахстанская фирма Elem Group попала под санкции.

«Это компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно минторговли (США — КазТАГ). Это не санкционная компания, не по вторичным санкциям. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями. Работа соответствующая проводится», — сказал Куантыров на брифинге для СМИ в среду.

Напомним, 17 декабря КазТАГ сообщал, что казахстанскую компанию Elem group подозревают в поставках для нужд российской армии в Украине. Власти Казахстана сделали заявление по подозреваемой в поставках для армии России компании.

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