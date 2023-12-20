Свидетель по делу Шора о банковском мошенничестве отказался от своих показаний

В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к 7,5 года лишения свободы по обвинению в участии в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он, как глава партии «Шор», стал депутатом, в июне того же года покинул страну, после чего в августе того же года его лишили депутатского иммунитета.