Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сказал Милей.

«Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — ред.)», — сказал президент.

На прошедших 19 ноября президентских выборах в Аргентине победу одержал оппозиционер Хавьер Милей. Он обогнав своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.

Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.