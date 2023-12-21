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Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, которые еще должны одобрить парламент, сообщил сам глава государства в обращении к нации.
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Источник: AFP 2023

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сказал Милей.

Он назвал главной целью указа начало «реструктуризации» страны, возвращение «свободы» и устранение множества барьеров, «которые задерживают экономическое развитие».

В числе мер Милей назвал приватизацию, либерализацию экспорта, отказ от регулирования цен и другие.

«Но это только первый шаг. В ближайшие дни мы созовем чрезвычайное заседание парламента, отправим им пакет законов с просьбой продвинуться в процессе изменений (в жизни страны — ред.)», — сказал президент.

На прошедших 19 ноября президентских выборах в Аргентине победу одержал оппозиционер Хавьер Милей. Он обогнав своего соперника — кандидата от правящей партии Серхио Массу — на десять процентов.

Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и ряд министерств, сократив госаппарат.

На прошлой неделе министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты — до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы и сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, заявил официальный представитель президента Мануэль Адорни.

экономика