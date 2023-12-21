МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских лодок в Херсонской области

ТАСС, 21 декабря. Российские десантники с помощью FPV-дронов (first person view, «вид от первого лица») сожгли три лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.