МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских лодок в Херсонской области

«После запуска FPV-дрона, оператор обнаружил цель — моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Вторым и третьим FPV-дронами были поражены и потоплены аналогичные плавсредства украинских формирований», — сказано в сообщении.
Операторы дронов российских десантников регулярно уничтожают катера и моторные лодки с десантом ВСУ, который пытается переправиться на левый берег.
Ранее сообщалось, что расчеты «Ланцетов» подразделений ВДВ на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции ВСУ.