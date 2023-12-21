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МО РФ сообщило об уничтожении трех украинских лодок в Херсонской области

ТАСС, 21 декабря. Российские десантники с помощью FPV-дронов (first person view, «вид от первого лица») сожгли три лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
Украина
Источник: AP 2023

«После запуска FPV-дрона, оператор обнаружил цель — моторную лодку украинских формирований, перевозившую по реке Днепр вооруженное подразделение ВСУ до пяти человек. Вторым и третьим FPV-дронами были поражены и потоплены аналогичные плавсредства украинских формирований», — сказано в сообщении.

Операторы дронов российских десантников регулярно уничтожают катера и моторные лодки с десантом ВСУ, который пытается переправиться на левый берег.

Ранее сообщалось, что расчеты «Ланцетов» подразделений ВДВ на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции ВСУ.