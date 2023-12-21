В МИДе назвали неуместными вбросы Запада по соглашению РФ с Фарерами

В июне газета Daily Express сообщила, что руководители британских рыбных хозяйств пришли в ярость из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией. Власти Фарер предоставили Москве право на ежегодный вылов 75 тыс. т путассу в их общей с Великобританией специальной зоне. Глава Шотландской ассоциации пелагических рыбаков Ян Гатт сказал, что «глубоко разочарован» тем, что Фарерские острова «решили прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.