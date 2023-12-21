Макрон заявил о сомнениях в Европе и США по поводу будущего Украины

Макрон заверил, что Франция «не откажется от Украины». «Наш интерес — это мирная Европа. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — заявил он, добавив при этом, что Франция «не воюет с Россией».

В феврале французский лидер говорил, что, хотя Париж и хочет победы Киева, он не желает «разгрома России» или переноса военных действий на ее территорию. «Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет», — подчеркивал он. Макрон выражал надежду, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоры» Украины с Россией и найти решение.