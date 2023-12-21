Губернатор Махонин вручил 600 пермякам новые квартиры

Сейчас в регионе продолжается работа по строительству нового жилья для жителей аварийных домов. Объекты возводятся на данный момент в 16 муниципалитетах, к сдаче готовятся дома в Александровске, Губахе, Краснокамске. Также работы по строительству нового жилья активно идет и в столице Прикамья. Планируется, что в 2024 году подрядчики уже сдадут два десятиэтажных дома на улице Маяковского, 54 и 57. Каждое здание рассчитано на 250 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Придомовые территории оборудуют спортплощадками и местами для отдыха. Сами дома адаптируют для маломобильных граждан. Помимо этого, в Свердловском районе Перми начаты работы по строительству дома для 2,4 тысячи переселенцев.