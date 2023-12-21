Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Свердловский губернатор отреагировал на новое задание от Путина

Свердловская область уже начала конкретную работу по созданию трех спортивных центров, обустроить которые поручил президент РФ Владимир Путин.

Так губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, готов ли регион к появлению подобной инфраструктуры.

Согласно поручению Путина, с 2025 года на Урале начнут действовать спортивные базы для биатлонистов, велосипедистов и конькобежцев, на которых будут тренироваться сборные России. Комментируя задание президента, Куйвашев подчеркнул, что работа по каждому из трех центров в той или иной степени уже идет.

«По двум центрам уже разработана проектно‑сметная документация. Сейчас работы по созданию центра подготовки биатлонистов уже заложены в бюджет на 2024 год, по центру подготовки велосипедистов готова экспертиза экономической эффективности. Есть техзадание для разработки документации по строительству центра подготовки конькобежцев», — сказал Куйвашев в эфире «Матч ТВ».

Губернатор отметил, что у Свердловской области, по его оценке, «есть все, чтобы справиться с задачей». Куйвашев подчеркнул, что в регионе «спорт очень любят», а власти прикладывают большие усилия для поддержки как профессионалов, так и любителей.

Поручение о создании трех центров в Свердловской области Путин дал в середине декабря. Помимо этого, в регионе до 2030 года должен появиться так называемый индустриально-спортивный кластер, который объединит предприятия, производящие отечественные спорттовары, оборудование и инвентарь. Вместе с Куйвашевым ответственным за проект назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняет УралПолит.Ru. Такой же кластер должен создать Татарстан. Эти проекты станут первыми в России.

Путин Владимир