Свердловский губернатор отреагировал на новое задание от Путина

Поручение о создании трех центров в Свердловской области Путин дал в середине декабря. Помимо этого, в регионе до 2030 года должен появиться так называемый индустриально-спортивный кластер, который объединит предприятия, производящие отечественные спорттовары, оборудование и инвентарь. Вместе с Куйвашевым ответственным за проект назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняет УралПолит.Ru. Такой же кластер должен создать Татарстан. Эти проекты станут первыми в России.