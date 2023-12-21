Свердловский губернатор отреагировал на новое задание от Путина

Так губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос, готов ли регион к появлению подобной инфраструктуры.
Согласно поручению Путина, с 2025 года на Урале начнут действовать спортивные базы для биатлонистов, велосипедистов и конькобежцев, на которых будут тренироваться сборные России. Комментируя задание президента, Куйвашев подчеркнул, что работа по каждому из трех центров в той или иной степени уже идет.
«По двум центрам уже разработана проектно‑сметная документация. Сейчас работы по созданию центра подготовки биатлонистов уже заложены в бюджет на 2024 год, по центру подготовки велосипедистов готова экспертиза экономической эффективности. Есть техзадание для разработки документации по строительству центра подготовки конькобежцев», — сказал Куйвашев в эфире «Матч ТВ».
Губернатор отметил, что у Свердловской области, по его оценке, «есть все, чтобы справиться с задачей». Куйвашев подчеркнул, что в регионе «спорт очень любят», а власти прикладывают большие усилия для поддержки как профессионалов, так и любителей.
Поручение о создании трех центров в Свердловской области Путин дал в середине декабря. Помимо этого, в регионе до 2030 года должен появиться так называемый индустриально-спортивный кластер, который объединит предприятия, производящие отечественные спорттовары, оборудование и инвентарь. Вместе с Куйвашевым ответственным за проект назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, уточняет УралПолит.Ru. Такой же кластер должен создать Татарстан. Эти проекты станут первыми в России.