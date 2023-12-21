Два депутата в парламенте Молдовы решили сдать мандаты

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Молдавские парламентарии Георге Агеоргесей и Адриан Лебединский подали заявления об отказе от депутатских мандатов. Проекты решений с учетом их требований были рассмотрены на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.