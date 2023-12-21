Два депутата в парламенте Молдовы решили сдать мандаты

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Молдавские парламентарии Георге Агеоргесей и Адриан Лебединский подали заявления об отказе от депутатских мандатов. Проекты решений с учетом их требований были рассмотрены на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.
Георге Агеоргесей от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) сдал свой мандат после избрания мэром коммуны Вэрзэрешть Ниспоренского района.
Адриан Лебединский от фракции Блока коммунистов и социалистов отказался от мандата депутата в пользу должности советника в муниципальном совете Кишинева.
Таким образом, два депутатских мандата — по одному от фракций PAS и Блока коммунистов и социалистов — будут объявлены вакантными.
В соответствии с Законом о статусе депутата парламента вакантные мандаты будут переданы следующим кандидатам в списках конкурентов на выборах.